اخبار العالم / اخبار العراق

للقاء السوداني وزيدان.. نيجرفان بارزاني يزور بغداد اليوم

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر للقاء السوداني وزيدان.. نيجرفان بارزاني يزور بغداد اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
أعلنت رئاسة إقليم كردستان، عن زيارة مرتقبة اليوم لرئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى بغداد.

وقالت الرئاسة في بيان، "يزور اليوم رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، بغداد، وسيلتقي رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".

 

واضاف البيان، "سيبحث بارزاني خلال هذه الزيارة المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل والحلول المناسبة لها".


الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا