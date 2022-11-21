انت الان تتابع خبر نائب يشخص أكبر تحدٍ يواجه البرلمان والحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الربيعي، في حديث لـ السومرية، إن "جائحة الفساد تمثل أكبر تحدٍ يواجه عمل مجلس النواب أولاً والحكومة ثانياً".

وشدد على أن "مزاد العملة وما يشوبه من شبهات فساد يعتبر من الأولويات التي سيتم فتحها على اعتبار انها تتضمن تسريباً للعملة الصعبة، وبيع دون سندات، وأموال تعطى دون جهد".

