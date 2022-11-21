انت الان تتابع خبر اصحاب محطة غسيل سيارات يعتدون على موظف في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مسؤول القسم الثاني لصيانة الشبكات في مديرية ماء الديوانية المدعو (حسين كاطع عباس المياحي) تعرض لأعتداء من قبل خمسة اشخاص اشقاء معروفي الهوية يمتلكون محطة غسيل سيارات في منطقة سيد محيل".واضافت ان " الاعتداء جاء اثناء تأدية "حسين" عمله في القفل الخاص بمديرية ماء الديوانية مجاور المحطة" مشيرة الى ان "هؤلاء الاشخاص قاموا بالتجاوز عليه و اصابته بضربات بليغه للغاية ادخلته الى صالة طوارئ مستشفى الديوانية ".