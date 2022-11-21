انت الان تتابع خبر أمانة مجلس الوزراء تكلف 6 مدراء في وزارة المالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في وثيقة صادرة عن الأمانة، تابعتها الخليج 365، أنه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وإشارة إلى كتاب وزارة المالية المرقم 1321 في 9 / تشرين الثاني / 2022 وموافقة رئيس مجلس الوزراء وفقاً للصلاحيات المخولة له، تقرر تكليف (حيدر جاسم حمزة) مديراً عاماً لدائرة صندوق تقاعد موظفي الدولة، و (جميل ثاجب يوسف) مديراً عاماً في دائرة المحاسبة، و (علية جاسم عبد) مديراً عاماً لدائرة الموازنة، و ( عبير عبد الأمير عبد النبي) مديراً عاماً للدائرة الاقتصادية، و (نبيل قيس محمود) مديراً عاماً للمصرف الزراعي التعاوني، و(اسراء صالح داود) رئيساً لديوان التأمين".أدناه الوثيقة: