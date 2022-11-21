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انت الان تتابع خبر انجلترا تكتسح إيران بسداسية في المونديال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438826-638046404213972524.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-11-21 | 16:14
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تمكن المنتخب الإنجليزي من الفوز على نظيره الإيراني بستة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس العالم في قطر.
وشهدت مباراة منتخب إنجلترا وإيران احتساب أطول وقت اضافي في تاريخ المونديال.
وانتهى الشوط الأول بتسجيل المنتخب الإنجليزي ثلاثة أهداف دون رد من توقيع رحيم ستيرلينج و ساكا و جود بيلينجهام.
فيما سجلت اهداف المنتخب الإنجليزي في الشوط الثاني عن طريق ساكا في الدقيقة 62 وراشفورد في الدقيقة 71 وجريليش في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني.
وتم احتساب وقت اضافي 14 دقيقة في الشوط الأول بعد إصابه حارس مرمى منتخب إيران، علي رضا في الدقيقة ال5 من عمر المباراة.
وانتهى الشوط الأول بتسجيل المنتخب الإنجليزي ثلاثة أهداف دون رد من توقيع رحيم ستيرلينج و ساكا و جود بيلينجهام.
فيما سجلت اهداف المنتخب الإنجليزي في الشوط الثاني عن طريق ساكا في الدقيقة 62 وراشفورد في الدقيقة 71 وجريليش في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني.
وجاء هدفي منتخب إيران عن طريق مهدي طارمي في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني وقبل نهاية المبارة سجل المنتخب الإيراني الهدف الثاني من ضربة جزاء سجلها نفس اللاعب.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد