انت الان تتابع خبر العراق يؤكد مجددا رفضه القاطع للقصف الايراني على كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365: " ترفضُ حكومةُ جُمْهُوريَّة العراق رفضاً قاطعاً، وتدينُ بشدَّة القصف الإيرانيّ بالطائرات المُسيرة والصواريخ على إقليم كردستان العراق".

وأضافت انَّ "الهجمات المُتكررة التي تنفذها القوات الإيرانيَّة والتركيَّة بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان، تعدُّ خرقاً لسيادة العراق، وعملاً يُخالِف المواثيق والقوانين الدوليَّة التي تُنَظِّم العلاقات بين البُلدان؛ كما يخالف -أيضاً- مبدأ حُسن الجوار الذي ينبغي أنَّ يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركيّ الأمنيّ خدمةً لجميع الأطراف".



وأشارت الوزارة الى ان "الحكومةُ العراقيَّةُ تؤَكِّدُ على أنَّ لاتكونَ أراضيّ العراق؛ مقراً أو ممراً لإلحاق الضررِ والأذى بأيٍ من دول الجوار، كما ترفض أنَّ يكونَ العراق ساحةً للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجيَّة".