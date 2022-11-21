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إحباط محاولة تسليب عجلة وثلاثين ألف دولار في ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقيادة، ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين تمكنت من افشال محاولة تسليب عجلة ومبلغ مالي يقدر بثلاثين ألف دولار لأشخاص من مدينة الناصرية بعد قدومهم لشراء مركبة من منطقة نهر العز عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشار البيان، إلى أن "القوة لاحقت المتهمين الذين تمكنوا من الفرار وتم ضبط العجلة والمبالغ المالية وإعادتها لأصحابها اصولياً".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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