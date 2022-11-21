انت الان تتابع خبر بالفيديو: الديمقراطي يتهم الإطار بإشعال الخلاف الكردي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الإطار يشعل الخلاف داخل البيت الكردي بعد وعده للديمقراطي بمنحه جميع الوزارات التابعة للمكوّن مقابل التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية بحسب نواب أكّدوا أنّ الإطار هو المسؤول عن الخلاف الكردي بعد تراجعه عن وعوده للمكوّن.الإطار من جانبه أكّد أنّ الخلاف كردي كردي بين الديمقراطي الكردستاني والاتّحاد الوطني حول ما تبقى من حصة الكرد في الكابينة الوزارية، في وقت لم يستبعد نواب تدخل رئيس الوزراء لإنهاء الخلافات المشتعلة حول ما تبقّى من حقائب وزارية للبيت الكردي.

ويؤكّد نواب أنّ الأسبوع المقبل سيكون الأخير لحسم ملف الحقيبتين المتبقيتين من حكومة السوداني من خلال التصويت عليها داخل البرلمان.