انت الان تتابع خبر العمليات المشتركة: الخرق الأمني بكركوك يثير الكثير من التساؤلات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخفاجي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "يوم أمس شهد التوجه الى مكان الحادث بوفد رفيع المستوى من القيادات العسكرية وذلك لان الحادث لأول مرة يحدث في هذه المنطقة المتواجد فيها الجيش العراقي وقريبة من تواجد قوات البيشمركة وهي قريبة من الشارع العام ما يثير الكثير ن علامات الاستفهام والتساؤلات"، موضحا انه "تم الشروع بتحقيق علمي ومهني والتحقيق مستمر وبتسخير الكثير من الإمكانات".وأضاف انه "تم توقيف ضابط الاستخبارات وضباط اخرين"، مبينا انهم مازالوا قيد التوقيف لغاية انتهاء التحقيق".

واشار الخفاجي الى ان "نتائج التحقيق لم تنته والاخبار التي انتشرت غير دقيقة وسرقة الهواتف النقالة غير دقيق".

وأكد ان "تنظيم داعش الإرهابي مازال موجودا في تلك المناطق ولكن نحن مستمرون بالعمليات العسكرية ضده وقبل أيام أجرينا عملية عسكرية في وادي الشاي"، مبينا ان "مدينة كركوك مؤمنة بشكل كامل ولكن الأطراف ما زال داعش يتواجد فيها ولكن العمليات النوعية ما زالت مستمرة للقضاء على التنظيم الإرهابي".