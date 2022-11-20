انت الان تتابع خبر لقاء للسوداني والمالكي.. مباحثات سياسية وأمنية واقتصادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني، استقبل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي؛ لبحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية".وشهد اللقاء التأكيد على "أهمية دعم الحكومة، في تنفيذ برنامجها الوزاري، والبحث عن آليات جديدة من شأنها أن ترتقي بالأداء الحكومي وتطوير سياسات الحكومة في محاربة الفساد وتفعيل محركات الاقتصاد؛ بغية دعم المواطن وإنصاف الفئات الهشة في المجتمع".