انت الان تتابع خبر بغداد وواشنطن تناقشان "خطة الطوارئ" لإعادة النازحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهجرة، ورد لـ الخليج 365، أن جابرو "استقبلت سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق، آلينا رومانسكي، والوفد المرافق لها، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد".

وبحث اللقاء، "أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وفي المقدمة ما يخص أوضاع النازحين والعائدين، فضلا عن مناقشة مجريات خطة طوارئ الوزارة في تشجيع الاسر النازحة في المخيمات على العودة طوعيا الى مناطق سكناها الاصلية وآلية دعمها ماديا ومعنويا".

