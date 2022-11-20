انت الان تتابع خبر مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسته ليوم غد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول الاعمال والذي تضمن خمس فقرات إضافة الى المناقشات العامة.

وجاءت فقرات جدول الاعمال كالاتي:

أولاً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساس لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. (لجنة العلاقات الخارجية).



ثانياً: القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الاساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية unido) لجنة العلاقات الخارجية).

ثالثــــــاً: القراءة الاولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية (لجنة الامن الدفاع، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام لجنة حقوق الانسان لجنة الخدمات والاعمار لجنة النقل والاتصالات).



رابعا: تقرير ومناقشة القراءة (الثانية لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم رقم (۱۹) لسنة ۱۹۹۷ لجنة الاوقاف والعشائر ، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي).

خامساً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم اجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً .وايلولتها اللجنة المالية لجنة الخدمات والاعمار لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية).

سادساً: مناقشات عامـة.