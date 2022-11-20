انت الان تتابع خبر اعتقال 5 متهمين بحوزتهم 126 الف قرص مخدر في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على معلومات إستخبارية واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز مديرية مكافحة مخدرات كركوك بعد مقاطعة المعلومات من مطاردة مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة تم إلقاء القبض على 5 متهمين وضبط بحوزتهم على اكثر من (126000) من اقراص المؤثرات العقلية مع كمية كبيرة من الادوية الطبية غير المجازة".وأضافت: "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة ٢٨مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".