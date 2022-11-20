انت الان تتابع خبر مونديال قطر.. بنزيما يعلق على قرار انسحابه من قائمة الديوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438672-638045204564672198.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-20 | 06:51
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الخليج 365 – رياضة
علق كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني على خروجه من قائمة منتخب فرنسا، التي ستخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.
علق كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني على خروجه من قائمة منتخب فرنسا، التي ستخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.
وكتب بنزيما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لم أستسلم أبدًا طوال حياتي، ولكن الليلة وجب التفكير في مصلحة الفريق كما أفعل دائما".
أضاف كريم " كان الأنسب أن أترك مكاني للاعب آخر جاهز، يمكنه مساعدة فريقنا في تقديم أداء جيد في كأس العالم".
وختم النجم الفرنسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام "شكرا لكم على كل رسائل الدعم.. إلى الأمام يا فرنسا".
ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا والدنمارك وتونس ، وتستهل الديوك مشوارها في البطولة، الثلاثاء المقبل، بمواجهة أستراليا في الجولة الأولى من دور المجموعات.
أضاف كريم " كان الأنسب أن أترك مكاني للاعب آخر جاهز، يمكنه مساعدة فريقنا في تقديم أداء جيد في كأس العالم".
وختم النجم الفرنسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام "شكرا لكم على كل رسائل الدعم.. إلى الأمام يا فرنسا".
ويغيب كريم بنزيما عن كأس العالم 2022، بسبب إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الأيسر خلال تدريبات الديوك.
ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا والدنمارك وتونس ، وتستهل الديوك مشوارها في البطولة، الثلاثاء المقبل، بمواجهة أستراليا في الجولة الأولى من دور المجموعات.
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