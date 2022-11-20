انت الان تتابع خبر موقف مروري.. مصرع وإصابة خمسة أشخاص خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اربعة حوادث مرورية حصلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات عديدة نتيجة السرعة الشديدة وعدم الإنتباه "، مبينة ان "الحادث الاول حصل نتيجة اصطدام بين مركبتين في قضاء الهلال في محافظة المثنى بسبب السرعة الشديدة مما أدى إلى وفاة شخص واحد وإصابة اثنين اخرين".وأضافت، ان "حادث اصطدام آخر حصل بشارع ابي نؤاس في محافظة بغداد بين مركبتين نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى أضرار مادية بالمركبتين فقط".

وأشارت الى أن "الحادث الآخر تمثل باصطدام جانب الرصافة بين مركبتين بساحة الحرية باتجاه ساحة الحسين في محافظة بغداد بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى اصابة شخص واحد".

واتم البيان: "مركبة تعرضت لحادث انقلاب على طريق الفاو الخارجي في محافظة البصرة بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى اصابة شخص واحد".

