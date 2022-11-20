انت الان تتابع خبر تركيا ترد على انفجار اسطنبول بغارات جوية في العراق وسوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وسائل إعلام تركية إن الطيران التركي قصف مواقع لحزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية في شمال العراق "السليمانية وسنجار وقنديل ودهوك" ، وفي شمال سوريا، بالإضافة إلى تحليق كثيف للطيران التركي في أجواء شمال شرق سوريا.وقالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر بعنوان "حان وقت الحساب"، مضيفة "يتم الرد على الهجمات الغادرة للأوغاد".

ودعت الولايات المتحدة، الجمعة، مواطنيها إلى تجنب السفر لشمال العراق وشمال سوريا نتيجة "تقارير موثوقة" عن قرب شن تركيا عمليات عسكرية هناك.

والثلاثاء، قال مسؤول تركي كبير إن بلاده تعتزم ملاحقة أهداف في شمال سوريا، بعد أن تكمل عملية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وذلك على خلفية الانفجار المميت الذي هز إسطنبول في مطلع الأسبوع.



وتتهم الحكومة التركية المسلحين الأكراد بالوقوف وراء الانفجار الذي وقع يوم الأحد في شارع تجاري، مكتظ في إسطنبول وأسفر عن مقتل ستة وإصابة أكثر من 80.

ونفى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية التي تعدها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، أي علاقة لهما بتفجير إسطنبول.

وتُصنف أنقرة المنظمتن على أنهما "إرهابيتان"، كما تعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة "إرهابية".