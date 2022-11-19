اخبار العالم / اخبار العراق

ضربة قوية لمنتخب فرنسا قبل يوم من المونديال

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ضربة قوية لمنتخب فرنسا قبل يوم من المونديال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438664-638044840953698292.jpg
كأس العالم فيفا 2022

2022-11-19 | 20:45

ضربة قوية لمنتخب فرنسا قبل يوم من المونديال

المصدر:

3,468 مشاهدة

تلقى منتخب فرنسا ضربة قوية بخروج مهاجم كريم بنزيمة مصاباً من تدريبات، السبت.
واضطر بنزيمة للخروج مبكراً من المران، وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية فإن طبيعة الإصابة غير معروفة وكذلك مدى خطورتها.

ومن المفترض أن يخضع المهاجم لفحوصات طبية في المساء لتشخيص الإصابة، التي أوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنها إصابة عضلية.


وبذلك تصبح مشاركة حامل الكرة الذهبية في كأس العالم محل شك.

ويعد بنزيمة أحد أهم أسلحة فرنسا الهجومية رفقة أنطوان غريزمان وكيليان مبابي وأوليفييه جيرو.

فيما شارك رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد في المران كاملًا، كما خاض التقسيمة ضمن الفريق الاحتياطي، حيث لا تزال ثنائية دايو أوباميكانو وإبراهيما كوناتي في الفريق الأساسي حتى الآن.

وتوج بنزيمة بالكرة الذهبية وجائزتي هداف والدوري الإسباني، كما فاز بالبطولتين مع ريال مدريد.


ويلعب منتخب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة مع الدنمارك وتونس وأستراليا.

 

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

قد تقرأ أيضا