انت الان تتابع خبر أول تعليق لرجل الأعمال علي غلام: مذكرة التوقيف تعود لخلاف مالي (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي في بيان توضيحي، أن "مذكرة التوقيف الصادرة بحق رجل الأعمال علي محمد غلام من المحكمة تعود للمشتكي شكار فتاح عبد الله الذي يتمتع بنفوذ مؤثر على القضاء في السليمانية بهدف الابتزاز"، على حد قوله.وأضاف أن "الخلاف المالي مع المشتكي يعود بالأساس الى 2014 حيث تم التصالح في هذا الخلاف عبر ورقة قانونية موقعة بين الطرفين عام 2015".