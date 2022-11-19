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العامري: تواجدنا في الدولة لخدمة الناس ومحاربة الفساد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال العامري خلال مؤتمر المكتب التنظيمي لمنظمة بدر، إن "تواجدنا في الدولة ليس من أجل الربح والأموال والكومشنات، هذه محرمة عندنا، بل من أجل خدمة الناس ومحاربة الفساد".

وأضاف، أن "أي كادر من الوزير إلى أدنى منصب يجب ان تكون مهمته خدمة الناس والا فليترك منصبه".


وأتم العامري، أن "سر الوجود يكمن في خدمة الناس".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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