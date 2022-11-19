انت الان تتابع خبر مقتل متظاهرين برصاص الأمن الإيراني في كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت هنكاو ومقرها في النرويج، لوكالة فرانس برس، إن "القوات الحكومية القمعية فتحت النار على المتظاهرين في بلدة ديفانداره فقتلت ثلاثة مدنيين على الأقل".

وتواجه السلطة في إيران أكبر تحدٍّ منذ الثورة الإسلامية، في العام 1979، يتمثّل في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ شهرين، على إثر وفاة الشابة أميني.

