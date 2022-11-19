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مقتل متظاهرين برصاص الأمن الإيراني في كردستان

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت هنكاو ومقرها في النرويج، لوكالة فرانس برس، إن "القوات الحكومية القمعية فتحت النار على المتظاهرين في بلدة ديفانداره فقتلت ثلاثة مدنيين على الأقل".

وتواجه السلطة في إيران أكبر تحدٍّ منذ الثورة الإسلامية، في العام 1979، يتمثّل في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ شهرين، على إثر وفاة الشابة أميني.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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