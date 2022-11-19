انت الان تتابع خبر هبوط اسعار الذهب الاسود الى ما دون 86 دولارا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، ان "خام برنت هبط إلى دون 86 دولارا للمرة الأولى منذ 28 ايلول، متراجعا بنسبة 9 بالمئة على أساس أسبوعي".

واضافت ان "بيانات التدوال أظهرت انخفاض العقود الآجلة لشهر ايلول لخام برنت بنسبة 2.31 بالمئة إلى 87.71 دولار للبرميل، وعقود كانون الاول الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.91 بالمئة إلى 80.08 دولار".

