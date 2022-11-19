الامن القومي تلغي بروتوكول المبادلة الامنية مع الكويت (وثيقة)

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المستشارية بحسب وثيقة اطلعت عليها الخليج 365، انه "الغت مستشارية الامن القومي بر برتوكول المبادلة الامنية مع دولة الكويت لسنة 2008"، موجهة وزارة الخارجية بابلاغ الجانب الكويتي وفقا للسياقات المتبعة".واضافت انه "تشكل لجنة مشتركة برئاسة نائب مستشار الامن القومي وعضوية عددمن الوزارات والجهات الحكومية مهمتها مراجعة اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله في عام 2013.

محمد يوسف

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