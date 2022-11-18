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"فيفا" يعلن رسميا عن حكم مباراة الافتتاح لمونديال قطر

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438586-638044008658692621.png
كأس العالم فيفا 2022

2022-11-18 | 21:38

"فيفا" يعلن رسميا عن حكم مباراة الافتتاح لمونديال قطر

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، عن اختيار الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لقيادة المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 بين قطر المضيفة والإكوادور الأحد المقبل على إستاد البيت في مدينة الخور.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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