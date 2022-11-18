"فيفا" يعلن رسميا عن حكم مباراة الافتتاح لمونديال قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، عن اختيار الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لقيادة المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 بين قطر المضيفة والإكوادور الأحد المقبل على إستاد البيت في مدينة الخور.