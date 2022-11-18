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انت الان تتابع خبر "فيفا" يعلن رسميا عن حكم مباراة الافتتاح لمونديال قطر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438586-638044008658692621.png
كأس العالم فيفا 2022
2022-11-18 | 21:38
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، عن اختيار الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لقيادة المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 بين قطر المضيفة والإكوادور الأحد المقبل على إستاد البيت في مدينة الخور.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد