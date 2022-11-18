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رسميا.. اتحاد الكرة يقدم شكوى ضد المنتخب الكوستاريكيّ

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438583-638043960700572912.jpg

2022-11-18 | 20:19

رسميا.. اتحاد الكرة يقدم شكوى ضد المنتخب الكوستاريكيّ

المصدر:

1,071 مشاهدة

تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بشكوى لدى الاتحادين الدوليّ والكونكاف على الاتحادِ الكوستاريكيّ.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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