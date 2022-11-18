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انت الان تتابع خبر رسميا.. اتحاد الكرة يقدم شكوى ضد المنتخب الكوستاريكيّ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438583-638043960700572912.jpg
2022-11-18 | 20:19
المصدر:
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تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بشكوى لدى الاتحادين الدوليّ والكونكاف على الاتحادِ الكوستاريكيّ.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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