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بينهم مطلوب بالإرهاب.. القبض على عدد من المتهمين في كربلاء

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمكن قسم السيطرات والطرق الخارجية من القبض على 8 مطلوبين وفق تهم جنائية مختلفة بينهم شخص مطلوب وفق المادة 4 إرهاب".

واضافت انه "تم حجز عدد من المخالفين كونهم لا يحملون مستمسكات ثبوتية وثلاثة أجانب من جنسيات مختلفة لتجاوزهم مدة الإقامة مع ضبط عجلات ودراجات نارية مخالفة".


واشارت المديرية الى انه "تم إحالة جميع الأشخاص مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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