انت الان تتابع خبر بيان رسمي من الداخلية بشأن اعتقال "علي غلام" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز قسم الجوازات في مطار بغداد الدولي تمكنت من القاء القبض على مدير مصرف الشرق الأوسط المتهم (علي محمد غلام) اثناء قدومه الى مطار بغداد".وأشار البيان، إلى أنه "مطلوب وفق احكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي"، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر امني، باعتقال رجل الاعمال المتهم بـ"الفساد"، علي غلام، في مطار بغداد الدولي.

وتنص المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، على أنه "يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص آخر وذلك بإحدى الوسائل التالية: باستعمال طرق احتيالية"، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها "كل من توصل بإحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على تسليم او نقل حيازة سند موجد لدين او تصرف في مال او ابراء او على أي سند آخر يمكن استعماله لثبات حقوق الملكية او أي حق عيني آخر. او توصل بإحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على توقيع مثل هذا السند او الغائه او اتلافه او تعديله".

