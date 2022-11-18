انت الان تتابع خبر اعتقال "علي غلام" في مطار بغداد الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "شرطة مطار بغداد الدولي تمكنت اليوم من اعتقال رجل الأعمال المتهم بالفساد، علي غلام".

وبين، أن "غلام، اعتقل بناءً على دعوى شخصية مقامة ضده".

وكان البنك المركزي العراقي، قد قرر في 7 تشرين الثاني الجاري، إيقاف التعامل بعملة الدولار الامريكي مع 4 مصارف تابعة لـ"علي غلام".



يذكر أن علي غلام، هو صاحب شركة "بوابة عشتار" التي عُرفت بـ"فضيحة كبرى" مع مصرف الرافدين، بشأن قضية الدفع الإلكتروني.