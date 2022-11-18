انت الان تتابع خبر تجنبي الاخطاء الشائعة عند تطبيق واقي الشمس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بينما قد تعتقد كثيرات أنهن يفهمن كيفية استخدام واقي الشمس، قد يتفاجأن عندما يكتشفن أن الكثيرات منا قد استخدمن واقياً من الشمس بشكل غير صحيح، ما يقلل فاعلية المنتج، لذا فيما يلي بعض الأخطاء التي تهدد الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، التي يجب أن نحصل عليها.أخطاء شائعة عند تطبيق واقي الشمس:1. طبقة رقيقةتبين أن طريقة تطبيق الواقي من الشمس تلعب دوراً حيوياً في تحديد مدى فاعليتها، وأحد الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الكثيرات من النساء هو تطبيق 25 إلى 50% فقط من الكمية الموصي بها من واقي الشمس، لأن التطبيق الصحيح يتطلب وضع أونصة واحدة من واقي الشمس لتغطية جسمكِ بالكامل، بما في ذلك جميع المناطق المعرضة للأشعة فوق البنفسجية.

وللتأكد من حصولكِ على الحماية الكافية، ضعي كمية وفيرة على وجهكِ ورقبتكِ، وكذلك المنطقة خلف أذنيكِ، وصدغيكِ، وخط شعركِ، وغالباً يوصي منتجو واقي الشمس بتطبيق الكريم بسمك ملليغرامين لكل سنتيمتر مربع من الجلد، وهذه هي الكمية التي يستخدمها الخبراء كمعيار لتحديد عامل الحماية من أشعة الشمس الخاص بالمنتج.



2 . نسيان تطبيق واقي الشمسالنسيان المستمر لتطبيق واقي الشمس على مناطق معينة من جسمكِ، هو أيضاً من الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الكثيرات من النساء، وعادة يتم تجاهل نقطتان رئيسيتين، هما: "الجفون، والشفاه".

وتتعرض الشفاه والجفون لإشعاع الشمس بشكل متساوٍ مثل بقية الجسم، ما يعرضهم لخطر الإصابة بسرطان الجلد، ومع ذلك تتجاهل الكثيرات أو يبخلن عند وضع واقي الشمس على هذه المناطق.

وعند وضع واقي الشمس حول عينيك، تذكري دائماً أن تضمي جفونكِ، لأن فرص الإصابة بسرطان جلد الجفن أعلى بين اللاتي لا يغطين جفونهن بحماية كافية من أشعة الشمس، ولا يقلل استخدام واقي الشمس خطر التعرض لأضرار أشعة الشمس وسرطان الجلد فحسب، بل يقلل أيضاً من ظهور التجاعيد على بشرة الجفن الرقيقة ويمنع ظهور الهالات السوداء حول العينين.

3 . توقيت وضع واقي الشمس

نظراً لأن الكثيرات ينسين تطبيق واقي الشمس، ويتذكرن في اللحظات الأخيرة، فيتم وضعه قبل الخروج لأشعة الشمس بدقائق قليلة، على الرغم من أن توقيت التطبيق الصحيح هو قبل 15 دقيقة على الأقل قبل الخروج، للحصول على حماية كاملة من الشمس.

4. تجاهل التكرار

كثيرات يتجاهلن تكرار تطبيق واقي الشمس بعد وضعه للمرة الأولى، وهذا من الأخطاء الشائعة للغاية، حيث ينصح أطباء الجلدية وخبراء التجميل، بضرورة إعادة تطبيق الكريم الواقي من الشمس كل ساعتين، طالما لازالتِ خارج المنزل وموجودة مباشرة أمام أشعة الشمس.