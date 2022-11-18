انت الان تتابع خبر بدءاً من اليوم.. موجات برد تضرب العراق ودعوات لتجهيز "الملابس الثقيلة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عطية في منشور على "فيسبوك" تابعته الخليج 365، إن "العراق سيشهد موجة باردة متوسطة الشدة تنخفض معها درجات الحرارة لاسيما في ساعات اخر الليل والصباح الباكر بدءاً من اليوم وتستمر لمنتصف الأسبوع".



وأوضح، أن "بوادر الموجة بانت هذا اليوم باندفاع هواء بارد في وسط وشمال البلاد ويتجه نحو الجنوب"، داعيا إلى "تجهيز الملابس الثقيلة".