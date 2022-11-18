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بدءاً من اليوم.. موجات برد تضرب العراق ودعوات لتجهيز "الملابس الثقيلة"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال عطية في منشور على "فيسبوك" تابعته الخليج 365، إن "العراق سيشهد موجة باردة متوسطة الشدة تنخفض معها درجات الحرارة لاسيما في ساعات اخر الليل والصباح الباكر بدءاً من اليوم وتستمر لمنتصف الأسبوع".

وأوضح، أن "بوادر الموجة بانت هذا اليوم باندفاع هواء بارد في وسط وشمال البلاد ويتجه نحو الجنوب"، داعيا إلى "تجهيز الملابس الثقيلة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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