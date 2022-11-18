انت الان تتابع خبر القضاء اللبناني يسمح للمثليين بالتجمعات العامة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في التفاصيل، وكان قد طلب بسام المولوي في كتاب أصدره في 24 يونيو الماضي من القوى الأمنية اللبنانية منع إقامة أنشطة قال إن هدفها "الترويج للشذوذ الجنسي"، على حد تعبيره.

وتزامن قرار المولوي مع اعتداءات تعرضت لها أنشطة لمجتمع الميم في بيروت وتهديدات صدرت عن جهات دينية مسيحية وإسلامية تتوعد بمواجهة أي تجمع يقام لمجتمع الميم في لبنان.