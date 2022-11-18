انت الان تتابع خبر الشيف "نصرت" يُثير الجدل بفاتورة عشاء يفوق ثمنها سعر منزل! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الصورة المتداولة نشرها الشيف نصرت على صفحته الرسمية بـ"انستغرام" قائلا بتعليق باللغة الإنجليزية: "الجودة ليست باهظة الثمن".*ردود الفعلبعد نشر الفاتورة باهظة الثمن، سخر مدونون على تويتر من المبلغ الذي وصفوه بالخيالي، حيث قال أحد المدونين "الشيف التركي الشهير نصرت ينشر من مطعمه المتواجد في أبو ظبي فاتورة أحد الزبائن بقيمة 615 ألف درهم إماراتي! "ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ " (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)".وقال مغرد أخر، إن "هذه الفاتورة خاصة بحفلة عشاء للسائقين بالفورمولا 1.

وأضاف، أن " 18 أو 20 شخصا بـ 615 ألف!، مردفاً "إذا نفس العدد يعني على الشخص 30 ألف درهم كثير".



وأوضح أخر، "فيه وجبة اسمها بيتروس 2009 قيمتها 100 ألف.. شكل الواحد يأكل فيها 4 سنوات ما تخلص!".

وغرد مدون أخر بالقول، "في أكلة قيمتها بـ 325 ألف ريال من ضمن الطلب.. هذي كافيار نوع ملكي وفاخر ويستخرج من أندر أنواع الأسماك على مستوى الأرض ويسمونه طعام الملوك".

يذكر، أن لدى الشيف نصرت ثمانية فروع لمطعمه في تركيا مع فرع في دبي وآخر في أبو ظبي، وسيفتتح عدة فروع أخرى حول العالم.