انت الان تتابع خبر انتشال 3 جثث من تحت ركام انفجار منظومة الغاز في السليمانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

أعلن محافظ السليمانية هافال أبو بكر، اليوم الجمعة، انتشال 3 جثث من تحت ركام انفجار منظومة الغاز في المحافظة.



وقال المحافظ في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني قامت بانتشال 3 جثث من تحت ركام انفجار منظومة الغاز في المحافظة".

وأضاف ان "عدد ضحايا الانفجار ارتفع إلى 11 شخصًا، بالإضافة الى إصابة 13 آخرون".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المحافظ، حالة الحداد في المحافظة لمدة يوم واحد على أرواح ضحايا التفجير.

ووقع مساء أمس الخميس انفجار في منطقة كازيوي بالمحافظة سببه انفجار خزان غاز سائل.