انت الان تتابع خبر مونديال قطر.. ما هي حظوظ المنتخبات العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تستعد المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في مونديال قطر لكرة القدم، لخوض مواجهات صعبة من أجل تحقيق إنجاز عربي.



وضع المنتخبات العربية

لم يسبق أن مر من دور المجموعات عبر التاريخ سوى 3 منتخبات عربية وهي المغرب سنة 1986، والسعودية في 1994، والجزائر في 2010، قبل أن يودعوا البطولة من الدور التالي.

وتعد هذه النسخة الأكثر في الظهور العربي بواقع 4 منتخبات وهي نفس الرقم القياسي المسجل في بطولة 2018 في روسيا والتي شهدت مشاركة مصر والسعودية، والمغرب، وتونس.

ويشارك في نسخة مونديال 2022 منتخبات قطر التي تستضيف البطولة، ثم السعودية وتونس والمغرب.

ويقع المنتخب القطري في المجموعة الأولى بجانب منتخبات هولندا، والسنغال، والإكوادور.

أما المنتخب السعودي فيقع في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ويقع المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة بجانب فرنسا حامل اللقب، والدنمارك وأستراليا.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة مع بلجيكا وكرواتيا وكندا.