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انت الان تتابع خبر محذرا من تكرارها في بطولة الخليج.. نائب يطالب بمعرفة أسباب الغاء مباراة وكوستاريكا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438500-638042956043176363.jpg
2022-11-17 | 16:24
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طالب النائب علي شداد، اليوم الخميس، رئيس الوزراء بالوقوف على اسباب الغاء مباريات العراق وكوستاريكا، محذرا من تكرارها في بطولة الخليج.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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