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محذرا من تكرارها في بطولة الخليج.. نائب يطالب بمعرفة أسباب الغاء مباراة وكوستاريكا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438500-638042956043176363.jpg

2022-11-17 | 16:24

محذرا من تكرارها في بطولة الخليج.. نائب يطالب بمعرفة أسباب الغاء مباراة وكوستاريكا

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طالب النائب علي شداد، اليوم الخميس، رئيس الوزراء بالوقوف على اسباب الغاء مباريات العراق وكوستاريكا، محذرا من تكرارها في بطولة الخليج.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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