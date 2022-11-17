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الزيدي يدعو الحكومة الى دعم الزراعة والصناعة المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، انه "لتشجيع الصناعة والإنتاج المحلي والزراعي والصناعي يجب على الحكومة دعمها بقوانين وإجراءات وقروض وتكفل حماية المنتج، فضلا عن ضبط الحدود والمنافذ والكمارك والضريبة لا سيما ان هناك اغراقا للسوق بالبضائع عن طريق الإقليم من جهة ومن خلال تهريب المواد الأولية الممنوع تصديرها (الحديد النحاس) من جهة ثانية".

وأضاف: "يعود ذلك الى وجود شبكات منظمة تعمل على تدمير الاقتصاد الوطني لمنافع وحسابات شخصية ضيقة".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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