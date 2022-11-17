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السوداني للسفير الروسي: العراق يسعى الى إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأمم

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء، إستقبل السفير الروسي لدى العراق إيلبروس كوتراشيف، الذي حمل تحيّات القيادة الروسية".

وأضاف ان "رئيس مجلس الوزراء أعرب خلال اللقاء عن تقديره لأهمية العلاقات العراقية الروسية، وسعي العراق الى إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأمم الصديقة".


من جانبه اكد السفير الروسي "رغبة حكومته في تنمية علاقات الشراكة والتعاون مع العراق، واستمرار التواصل في مختلف الأطر والمجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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