انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يشدد على اغلاق ملف النازحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيووز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، التقى السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، على هامش أعمال منتدى الشرق الأوسط للسلام والأمن المنعقد في محافظة دهوك".وأضاف ان "رئيس الجمهورية، أشار إلى "التحديات الحالية التي يواجهها العراق وأهمها قضية المياه"، مؤكداً "ضرورة ركون الأطراف ذات العلاقة إلى الحوار البناء للوصول إلى حلول ناجحة تؤمن الحصص المائية العادلة لكل طرف".

وبحسب البيان تحدث الرئيس، عن "زيارته لمخيم شاريا للنازحين في محافظة دهوك"، مشدداً على "وجوب العمل لغلق ملف هذه المأساة الإنسانية التي طالت العراقيين بمختلف مكوناتهم وانتماءاتهم جراء الإرهاب الداعشي الجبان الذي حاول العبث بالسلم الأهلي والاجتماعي".



وأكد، أن "الوقت حان لتنفيذ المشاريع الخدمية، لا سيما بناء المدارس والجامعات والمستشفيات والطرق وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويرتقي بالواقع الاقتصادي للبلاد".

وأشار البيان الى ان " الطرفان بحثا، "العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة وسبل تطويرها".

بدوره، أكد السفير ريتشاردسون، "حرص المملكة المتحدة ورغبتها الجدية في تعزيز علاقاتها التاريخية مع العراق لتشمل المجالات كافة وبما يؤمن تحقيق المصالح العليا للبلدين والشعبين الصديقين".

