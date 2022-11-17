"المانشافت" يحطون الرحال في الدوحة استعدادا للمونديال

ويفتتح المنتخب الألماني مشواره في كأس العالم بعد 6 أيام بمواجهة اليابان.

وبعد السفر من مسقط إلى الدوحة عقب الفوز وديا على عمان بهدف دون رد، توجهت بعثة ألمانيا بقيادة المدرب هانز فليك إلى مقر إقامتها في أقصى شمال قطر.



ولدى دخول المنتخب الألماني إلى مقر إقامته في منتجع زلال الصحي، احتشد العديد من المصورين والمراسلين الصحفيين لمتابعة وصول بعثة الماكينات.

وبعد خوض حصة تدريبية حرة غدا الجمعة، يرغب فليك في انطلاق الاستعدادات الأخيرة لمواجهة اليابان يوم السبت.

ويلعب المنتخب الألماني ضمن المجموعة الخامسة في المونديال التي تضم أيضا إسبانيا وكوستاريكا واليابان.