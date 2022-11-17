رسمياً.. الغاء مباراة كوستاريكا بعد فشل المفاوضات في الكويت

الخليج 365 – رياضة

أكد مراسل السومرية، اليوم الخميس، إلغاء مباراة المنتخب الوطني العراقي مع نظيره الكوستاريكي بعد رفض الجانب الكوستاريكي الحضور إلى محافظة البصرة.



وقال المراسل ان "مباراة المنتخب الوطني العراقي والمنتخب الكوستاريكي ألغيت بشكل نهائي بعد رفض الجانب الكوستاريكي الحضور الى البصرة وعدم الوصول الى حل في الاجتماع الذي انتهى قبل قليل في الكويت، رغم المحاولات محافظ البصرة ورئيس الاتحاد بتوفير طائرة خاصة لنقل المنتخب الكوستريكي الى البصرة".

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم مباراة ودية هي الأولى له بقيادة المدرب الجديد الأسباني خيسوس كاساس أمام منتخب كوستاريكا، عند الساعة الخامسة مساء اليوم على ملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة، وهي ثالث مبارياته الودية.