انت الان تتابع خبر النزاهة تنفذ عمليات ضبط في محافظتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الدائرة أشارت في بيان ورد للسومرية نيوز، إلى أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين تمكَّنت من ضبط (5) مُتَّهمين في دائرة الضريبة في المُحافظة؛ لعدم قيامهم بإعداد كشوفاتٍ أصوليَّةٍ وصحيحةٍ لتقدير القيمة الحقيقيَّة للعقارات التجاريَّة الواقعة في حيي الزهور والأربعين في مدينة تكريت"، مؤكدةً "ضبط سجلَّين يتعلّقان بتقدير العقارات تمَّ تثبيت قيمة العقارات فيهما بأقلَّ من الأسعار السائدة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام".وأضافت إنَّ "ملاكات المكتب قامت بعمليَّةٍ مُنفصلةٍ تمَّ خلالها ضبط مُسؤولي شعبتي الأراضي والحاسبة في دائرة ضريبة صلاح الدين؛ لقيامهم بإنجاز (14) معاملةُ عقاريَّةً، خلافاً للتعليمات والضوابط ودون حضور أصحاب العلاقة"، لافتةً إلى أنَّه "تمَّ ضبط المعاملات بحوزة أحد المُحامين الذي قام بترويجها دون تخويلٍ أو توكيلٍ".

وفي واسط، أكَّدت الدائرة أنَّه "تمَّ كشف تلاعبٍ في إضبارة أحد المُكلَّفين في الهيئة العامَّة للضرائب - فرع واسط"، مُنوِّهةً بأنَّه "تمَّ احتساب مبالغ الرسم الضريبيِّ بمبلغ أقل من المُقرَّر وفق ضوابط احتساب رسم المهنة للأعوام من (2015 – 2021)؛ ممَّا ترتَّب عليه هدرٌ بالمال العام بلغ مقدارُهُ (49,000,000) مليون دينار".