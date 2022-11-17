انت الان تتابع خبر وصفة اليوم.. كاساديا بالدجاج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مكونات الكاساديا

- 450 غراماً من صدور الدجاج المقطعة.

- ملعقة صغيرة من الفلفل الحار البودرة.

- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

- ربع ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

- حبة من الفلفل الأحمر المقطع.

- حبة من الفلفل الأخضر المقطع.

- حبة من البصل المقطع. 3

- أكواب من جبن الموزاريلا المبشور.

- 8 قطع من خبز التورتيلا.

طريقة التحضير

- قلي الدجاج

تسخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة بعد رشها بالزيت الطبخ، تقلى قطع الدجاج مع تتبيلها بالفلفل الحار والثوم والملح والزعتر والبصل البودرة لمدة 8 دقائق.، ثم توضع جانباً.

- قلي الخضار

يقلى الفلفل والبصل المقطع في نفس المقلاة حوالي لمدة 5 دقائق، ثم توضع المكونات جانباً.

- تحضير الساندويش

يوضع خبز التورتيلا في نفس المقلاة، ويسكب حوالي 3 ملاعق من الجبن وخليط الخضار والدجاج، تعتمد الكميات حسب حجم الخبز، تطوى قطع الخبز وتطهى حوالي لمدة 3 دقائق لكل جانب.

- تقديم الكاساديا بالدجاج

تقدم الكاساديا مباشرة في طبق التقديم.

