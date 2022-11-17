انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يؤكد أهمية الاتفاق على تقاسم الحصص المائية بشكل عادل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، شارك في منتدى (الشرق الأوسط.. السلام والأمن) الذي تقيمه الجامعة الأمريكية في محافظة دهوك، وكان في استقباله رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني".وأضاف البيان، "يشارك في المنتدى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله وعدد كبير من المسؤولين والباحثين والأكاديميين".

وتابع البيان، ان "رئيس الجمهورية ألقى كلمة بالمناسبة استهلها بالحديث عن زيارته إلى مخيم شاريا للنازحين في محافظة دهوك، حيث التقى عدداً من العوائل النازحة"، مؤكداً "ضرورة توحيد الجهود لتوفير متطلباتهم والتسريع بعودتهم إلى مدنهم معززين آمين وطي صفحة النزوح".



واشاد رئيس الجمهورية بـ"محافظة دهوك وجمال طبيعتها والتطور العمراني الذي أصبحت عليه"، مثنياً على "أسلوب التعايش السلمي بين مكوناتها والاحترام المتبادل للتنوع الاجتماعي والديني".

وتحدث رشيد، عن منح "الثقة للحكومة العراقية وضرورة دعم منهاجها وصولاً إلى تحقيق طموح العراقيين في العيش الكريم. كما تحدث عن المسائل العالقة بين المركز والإقليم وأهمية بذل الجهود لإيجاد الحلول لها وفق الدستور والقانون".

واستعرض رئيس الجمهورية "نتائج مشاركته في القمتين العربية والمناخ"، مشيراً إلى الدعم الواسع الذي تلقاه العراق من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في القمتين".

وتطرق الرئيس في كلمته إلى "مشكلة الجفاف ونقص المياه التي يعاني منها العراق، مؤكداً انه سيقوم بالعمل لإيجاد الحلول السريعة وصولاً إلى الاتفاق على تقاسم الحصص المائية بشكل عادل".

