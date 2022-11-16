انت الان تتابع خبر نائب يدعو لتحسين واقع السلك العسكري عبر زيادة التقاعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البولاني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن"القوات المسلحة تعمل في دائرة الخطر المحدق، ولهذا تخصص لهم بدلات خطورة وطعام ترفع من قيمة رواتبهم الشهرية، تحدد بحسب الواجب وموقع العمل الميداني، لكن ما ان يحال رجال الجيش بمختلف صنوفهم العسكرية الى التقاعد، حتى تواجههم مشكلة الراتب المخصص لهم بربع قيمة الراتب الشهري الذي كانوا يتقاضونه اثناء الخدمة، لان التقاعد يحسب على اساس الراتب الاسمي".واضاف ان "الرواتب الاسمية في القوات المسلحة قليلة ومحدودة، وهي تساوي مثيلاتها في الوزارات المدنية الاخرى، لكن ارتداء الزي العسكري او الامني يعني التعاطي مع الارهاب والرصاص والعنف المفرط والعدو المجهول والازمات والاعتداءات، وهي اسباب تلامس الموت المحدق اوالتعرض للاصابة والحوادث"، مشيرا الى ان "العدالة تقضي باحقاق المساواة بين الحقوق والواجبات مع المقارنة بالمخاطر".

ودعا الحكومة الى "النظر بهذه المشكلة في اطار رؤية شاملة لتحسين واقع حال هذه الشريحة في التقاعد عبر زيادة الراتب الاسمي، لان قوات الامن كما هو معلوم تعفى من البدلات والمخصصات بعد التقاعد، وعندها لا يكون الراتب التقاعدي منصفا لمن يضع حياته بكفة ميزان لحماية الوطن والشعب".