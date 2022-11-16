انت الان تتابع خبر نصف ساعة من الامطار تغرق شوارع صلاح الدين (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واظهرت صور وثقتها عدسة السومرية غرق شوارع مدينة سامراء نتيجة تساقط الامطار لمدة نصف ساعة.

وفي وقت سابق كشفت النائب عن صلاح الدين، هند محمد صالح، في حديث لـ الخليج 365، أن "الوضع الخدمي في المحافظة يعاني من تردي وهذا ملموس من كافة المواطنين، بكافة الملفات"، مؤكدة أن "سوء الإدارة المحلية سبب هذا التردي في صلاح الدين"، داعية إلى "ضرورة أن يكون هناك واقع خدمي جيد للمناطق والاقضية وبشكل متساوي بين قضاء وآخر".



ولفتت إلى أن الكثير من الاقضية سجلت "منكوبة"، مضيفة "لغاية هذه اللحظة لم نشاهد اعماراً حقيقياً وملموساً في صلاح الدين".

هذا وتعاني محافظة صلاح الدين من تردي للخدمات بسبب الفساد الذي ينخر جسد الدولة والإهمال الحكومي طيلة الفترة الماضية، فيما يطالب الأهالي بإقالة المحافظ عمار جبر الذي عدوه سبباً رئيساً لتردي الوضع الخدمي.