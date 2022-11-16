انت الان تتابع خبر المالية تعلن استحداث أكثر من 66 ألف درجة وظيفية لهذه الفئات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أنه "بإيعاز ومتابعة مباشرة من قبل وزير المالية طيف سامي محمد، استكملت دائرة الموازنة في وزارة المالية، اليوم 16 تشرين الثاني 2022، الإجراءات الخاصة باستحداث 66438 الف درجة وظيفية ضمن مفردات ملاك وزارة الصحة ودوائرها في المحافظات من ذوي المهن الصحية والاطباء والصيادلة واطباء الاسنان، اضافة الى فئة العلوميين خريجي الاعوام 2019 2020، والبدء بتمويل رواتبهم اعتباراً من شهر تشرين الثاني الحالي".وبين، أن ذلك جاء "استنادا لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 المعدل وتعليمات رقم (1) لسنة 2020".

واوعزت وزير المالية، وفق البيان، إلى دائرة المحاسبة "بتنفيذ اجراءات تمويل رواتب شريحة العلوميين المتوقفة منذ شهر كانون الثاني 2022".