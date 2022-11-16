انت الان تتابع خبر القبض على امريكي يخفي الكوكايين داخل احشائه في الأردن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيان صادر عن الأمن العام الأردني: إن "مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب 1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين داخل أحشاء مسافر أجنبي يحمل جنسية أميركية قادم للمملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي".

وأوضح أن "العاملين في إدارة مكافحة المخدرات داخل المطار رصدوا لدى المسافر "مؤشرات بإخفائه كميات من المخدرات داخل أحشائه، وجرى على الفور اصطحابه لمستشفى البشير" في عمّان، و"عند تصويره بواسطة الأشعة، أظهرت الصور وجود مجموعة من الكبسولات داخل جسده".



وأشار البيان إلى أن "المسافر اعترف عندها بمحاولته تهريب كمية من مادة الكوكايين داخل أحشائه"، وأُخرجت من جسمه "بالطرق الطبية" 45 كبسولة تبين أنها تحتوي على 1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين المخدرة".