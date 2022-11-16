هازارد يوضح حقيقة مفاوضاته مع تشيلسي ويحدد مستقبله مع الريال

وقال هازارد، خلال تصريحاته لصحيفة ماركا الإسبانية "لم أكن قريبا من العودة لتشيلسي على الإطلاق، أو الرحيل عن ريال مدريد بشكل عام".

وأضاف "تشيلسي لم يتواصل معي أبدا، وليس لدي أي فكرة على الإطلاق لماذا يرتبط اسمي دائما بالعودة إلى البلوز".



واستطرد "لن أرحل عن ريال مدريد في كانون الثاني فهذا مستحيل".

استدرك قائلا "لكن هذا يمكن أن يحدث في الصيف، بشرط أن يطلب مني النادي أن أرحل، وحينها سوف أقبل الأمر".

وأتم "ما زلت أركز على عملي مع ريال مدريد، وأريد أن أستمر بقميص النادي".

وعاش هازارد فترة صعبة مع ريال مدريد، منذ انضمامه لصفوف الميرنجي عام 2019، بسبب كثرة إصاباته، بينما يرتبط بعقد حتى صيف 2024.

وأفادت عدة تقارير صحفية أن صبر ريال مدريد قد نفد بشأن اللاعب البلجيكي، وسيتم التخلص منه في أقرب فرصة.



ويمتد عقد هازارد مع ريال مدريد حتى صيف عام 2024.