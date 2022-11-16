انت الان تتابع خبر هازارد يوضح حقيقة مفاوضاته مع تشيلسي ويحدد مستقبله مع الريال والان مع التفاصيل
2022-11-16 | 07:25
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كشف البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، حقيقة وجود مفاوضات مع ناديه السابق تشيلسي، للعودة للعب بقميص البلوز من جديد واضعا شرطا للرحيل عن صفوف المرنغي.
وأضاف "تشيلسي لم يتواصل معي أبدا، وليس لدي أي فكرة على الإطلاق لماذا يرتبط اسمي دائما بالعودة إلى البلوز".
واستطرد "لن أرحل عن ريال مدريد في كانون الثاني فهذا مستحيل".
استدرك قائلا "لكن هذا يمكن أن يحدث في الصيف، بشرط أن يطلب مني النادي أن أرحل، وحينها سوف أقبل الأمر".
وأتم "ما زلت أركز على عملي مع ريال مدريد، وأريد أن أستمر بقميص النادي".
وعاش هازارد فترة صعبة مع ريال مدريد، منذ انضمامه لصفوف الميرنجي عام 2019، بسبب كثرة إصاباته، بينما يرتبط بعقد حتى صيف 2024.
وأفادت عدة تقارير صحفية أن صبر ريال مدريد قد نفد بشأن اللاعب البلجيكي، وسيتم التخلص منه في أقرب فرصة.
ويمتد عقد هازارد مع ريال مدريد حتى صيف عام 2024.