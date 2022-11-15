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غداً.. مجلس الأمن يعقد اجتماعاً جديداً بشأن أوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لجدول الأمم المتحدة، سيتم عقد "اجتماع بشأن الحفاظ على السلام والاستقرار في أوكرانيا، بعد ظهر يوم الأربعاء 16 نوفمبر".

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين، قرارا بشأن وضع آلية لتقديم التعويضات لأوكرانيا عن الخسائر التي تكبدتها جراء النزاع مع روسيا.


وصوتت إلى جانب القرار، يوم الاثنين، 94 دولة، وعارضت 14 دولة، بينما امتنعت 73 دولة أخرى عن التصويت. ولقي القرار رفضا واسعا من الحكومة والسياسيين الروس.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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