انت الان تتابع خبر نائب: الكاظمي جعل سيادة العراق على المحك وهذا ما على السوداني فعله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الوطيفي في حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية ، إنه "ليس مستغربا ما يحصل من مساس بسيادة العراق دون وجود رد"، داعياً إلى "اعادة النظر بانتهاك السيادة من قبل دول الجوار".

وأضاف أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء جعلت من ضمن قرارتها معالجة قائمة السفراء العراق في دول الجوار حيث يقترن هذا العمل بفرض السيادة العراقية عليها والتعامل بالمثل".



وتابع الوطيفي "على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضع مناقشة جدية لعدم تكرار هذا الانتقاص من السيادة"، مبيناً أن "ما حصل في حكومة الكاظمي جعلها على المحك بسبب عدم وضع حدود لهذا الامر".

وتابع، "لدينا ثقة تامة بأن السوداني سيضع حداً للانتهاكات ولن يغض الطرف عن هكذا موضوع مهم".

واكمل، "هناك استهداف خارجي على العراق لاحتوائه احزاب معارضة في مناطق متفرقة تفكر وتخطط وتعمل على تخريب امن واستقرار البلاد الاخرى ما يجعلها سببا بقصف الاراضي العراقية".



وشدد الوطيفي على "ابعاد الاحزاب المعارضة الموجودة في محافظات العراق التي تسمح لدول الجوار بأنتهاك سيادته".

واكد ان "العراق سئم من هكذا تصفية حساب لكونه ليس بحاجة الى ازمات جديدة، والسوداني قادر على حل مثل هكذا امور من خلال دعم الكتل السياسية التي اعطته الثقة".