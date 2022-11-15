الاتحاد الأوروبي بشأن القصف الإيراني: انتهاك لسيادة العراق

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى وقف الهجمات على الأراضي العراقية، فيما عبر عن تضامنه بشكل كامل مع الشعب العراقي والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.



وذكر بيان للاتحاد الأوروبي، أنه "يدين بأشد العبارات تجدد القصف الإيراني الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني على إقليم كردستان العراق، والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى"، مؤكداً "هذه الهجمات تنتهك سيادة العراق وسلامته الإقليمية، ويجب أن تتوقف".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه "بشكل كامل مع الشعب العراقي والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان".